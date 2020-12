Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 14:00 Uhr

Hochstetten-Dhaun, Binger Landstraße/B41 (ots) – Am 06.11.2020 um 08.45 Uhr befuhr die 38jährige Fahrerin eines PKW Hyundai in Hochstetten-Dhaun die Binger Landstraße/B41 aus Richtung Simmertal kommend in Fahrtrichtung Kirn.

Als sie an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr die nachfolgende 42jährige Fahrerin eines PKW Dacia aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes und Unachtsamkeit auf das abbremsende Fahrzeug auf. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt und wurden im Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell