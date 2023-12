Verkehrsunfall mit verletzter Person

Symbolbild Foto: dpa

Der 22-jährige Unfallfahrer befuhr die L415 aus Richtung Ober-Hilbersheim kommend in Fahrtrichtung Sprendlingen. Im Bereich des abschüssigen und in Serpentinen verlaufenden Kurvenbereichs kam der 22-jährige mit seinem Fahrzeug auf nassfeuchter Fahrbahn über eine Strecke von knapp 250m hinweg ins Schleudern, geriet daraufhin nach rechts in den Straßengraben um sich hier zu überschlagen. Der in seinem Fahrzeug eingeklemmte, aber ansprechbare Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Im Anschluss an die Bergung wurde der Fahrer mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die L415 musste für die Dauer der Unfallaufnahme über einen Zeitraum von 2 Stunden vollgesperrt werden.



