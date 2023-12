Kirn, Amthofstraße

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin, Fahrradfahrer flüchtig

Am Freitag, 24.11.2023 gegen 17.30 Uhr wechselt eine 85jährige Fußgängerin auf der Brücke in der Amthofstraße aus Richtung Rechte Hahnenbachstraße kommend in Richtung Schulstraße gehend die Straßenseite.