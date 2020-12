Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 05:20 Uhr

Bad Kreuznach

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am Donnerstag, 27.08.20 gegen 11:40 Uhr kam es in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach, in Höhe der dortigen Jet Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin.