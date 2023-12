Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 428 zwischen Hackenheim und Frei-Laubersheim unter Beteiligung eines Busses

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Der 62 Jahre alte, aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach stammende Fahrer des Busses wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer, aber zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht lebensgefährlich verletzt mittels Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Mainz geflogen. Der 55 Jahre alte Traktor-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg wurde leicht in Form von Rückenschmerzen verletzt. Der Fahrgast des Busses blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen dürfte zwischen 25- und 30.000 EUR liegen, die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahrbahn der B 428 war bis zur endgültigen Bergung des totalbeschädigten Busses bis gegen 13:55 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde ortsgebunden abgeleitet.



