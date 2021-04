Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein 17 jähriger Motorradfahrer befuhr am 28.04.21 gegen 11:08 Uhr die L239, aus Richtung Wallhausen kommend, in Richtung Dalberg.

Kurz vor dem Ortseingang von Dalberg kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er stieß mit einem Schild zusammen und blieb neben der Fahrbahn liegen. Durch den Sturz erlitt der Fahrer einen offenen Unterschenkelbruch. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.



