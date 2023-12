Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Am Sonntag, den 19.11.2023 gegen 16.49 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 30 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Berschweiler ein Verkehrsunfall, infolge dessen sich der alleinbeteiligte PKW überschlagen hat.

verunfallter PKW Foto: Polizeiinspektion Kirn

Der 19jährige Fahrer des PKWs konnte sich alleine aus seinem verunfalltem Fahrzeug befreien und trug lediglich leichte Verletzungen davon. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 19jährige seinen eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen und daher von der Fahrbahn abgekommen.

Es entsteht wirtschaftlicher Totalschaden am PKW und weiterer Sachschaden an einem Weidezaun sowie der betroffenen Ackerfläche.

Der verunfallte PKW wurde nach Aufnahme des Unfallgeschehens sichergestellt und abgeschleppt.



