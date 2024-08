Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

K5. Bruschied/Hennweiler (ots) – Am Freitag, dem 16.08.2024 gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der K5 zwischen Bruschied und Hennweiler ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Kraftradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte der Kraftradfahrer im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden PKW. Der Kraftradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen und erlag diesen noch an der Verkehrsunfallörtlichkeit. Zwecks Unfallaufnahme und der Verständigung eines Gutachters war die Kreissstraße für mehrere Stunden gesperrt.



Rückfragen bitte an:



