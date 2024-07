Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer

Am Nachmittag des 05.07.2024 gegen 15:02h kam es im Bereich der Alexander-Bretz-Straße in Gensingen zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus.

Nach ersten Ermittlungen unter Einbeziehung eines Gutachters befuhr der 23-jährige Radfahrer den linksseitig der Fahrbahn verlaufenden Rad/Fußgängerweg aus Richtung Gensinger Bahnhof kommend in Fahrtrichtung L242. Auf Höhe einer Firmeneinfahrt bog ein Linienbus, der die Alexander-Bretz-Straße ebenfalls in Fahrtrichtung L242 befuhr, nach links ab und übersah den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, infolge dessen der Radfahrer stürzte und unter den Bus geriet.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle.

Aufgrund der darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen musste die Landesstraße 416 bis 18:30h vollgesperrt werden. Der Busfahrer selbst sowie die fünf Businsassen wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt.



