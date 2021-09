Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der K32

Am Mittag des 18.09.2021 befährt ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Kreuznach gegen 13:47 Uhr mit seinem Motorrad die K32 vom Forsthaus Opel kommend in Fahrtrichtung der Ortschaft Dörrebach.

In einer Linkskurve verliert der Mann aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit dem Motorrad kann er noch kurze Zeit im Straßengraben weiterfahren, ehe er sich schließlich in dem angrenzenden Feld überschlägt und dort liegen bleibt. Der Motorradfahrer erleidet durch den Sturz multiple, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wird mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Die K32 wird für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell