Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am 28.06.2024 gegen 08:00 Uhr kam es an der Kreuzung Gustav-Pfarrius-Straße/Röntgenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einer PKW-Fahrerin, bei dem der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde.

Hierbei befuhr der 19-jährige Motorradfahrer aus Bad Kreuznach die Röntgenstraße, aus Richtung Mannheimer Straße in Richtung Gustav-Pfarrius-Straße. Die 59-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Gustav-Pfarrius-Straße, aus Richtung Ringstraße in Richtung Steinkaut.



Im Kreuzungsbereich übersah die PKW-Fahrerin den von rechts kommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer flog vom Fahrzeug und wurde auf den gegenüberliegenden Bürgersteig geschleudert. Er erlitt schwere Kopf-/Rückenverletzungen und war bewusstlos. Er wurde in die Universitätsklinik Mainz verbracht. Es gibt nach derzeitigem Kenntnisstand keinen Hinweis darauf, dass mit dem Ableben zu rechnen ist. Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Es wurde ein Strafverfahren gegen die PKW-Fahrerin eingeleitet.



