Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 09:50 Uhr

Warmsroth. K37 (ots). Am 13.10.2020 befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer gegen 08:30 Uhr mit seinem Opel Corsa die K37 von Daxweiler in Fahrtrichtung Warmsroth.

In einer abschüssigen Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer am Fahrbahnrand stehenden Baumgruppe. Infolge der Kollision wurde der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die hinzukommenden Einsatzkräfte aus diesem geborgen werden. Der 20-Jährige wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht, an dem PKW entstand Totalschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell