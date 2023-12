Verkehrsunfall mit schwerstverletzter 33jähriger Frau

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Im Pkw befand sich noch ihre 7jährige Tochter.

Aufgrund bisher ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 33jährige Frau erlitt durch den Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die 7jährige Tochter erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde vorsorglich auch in ein Krankenhaus verbracht.

Der 79jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw verletzte sich am Kopf und im Brustbereich und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.



Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 40.000EUR.



Die L 236 musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für 3 Stunden voll gesperrt werden.



