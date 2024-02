Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

In Höhe der Auffahrt Steinhardter Straße kommt der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und nach links in den Grünstreifen an der dortigen Mittelschutzplanke. Er kommt in der Folge zu Fall und erst einige Meter weiter zum Liegen. Andere Verkehrsteilnehmer erkennen den Verkehrsunfall rechtzeitig und leisten Erste Hilfe. Der 72jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An der Unfallstelle kamen neben einer Rettungsdienstbesatzung auch ein Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Sobernheim mit insgesamt 17 Kräften sowie die Polizeiinspektion Kirn mit zwei Streifenwagen zu Einsatz. Die Richtungsfahrbahn der B41 war im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 18.50 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Ortslage Steinhardt abgeleitet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Die Polizei Kirn nahm die weiteren Ermittlungen auf.



