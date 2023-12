Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Bad Sobernheim, Poststraße (ots) – Am 27.10.2023 gegen 07.15 Uhr befuhr die 22jährige Fahrerin eines PKW Opel in Bad Sobernheim die Poststraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Staudernheimer Straße.

In der Nähe der Einmündung zur Igelsbachstraße überquerte ein 24jähriger Fußgänger die Fahrbahn von links nach rechts. Hierzu nutzte der Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg.

Möglicherweise hat ein aus Richtung Staudernheimer Straße kommender PKW-Fahrer an dem Fußgängerüberweg angehalten und dem Fußgänger das Überqueren ermöglicht. Nachdem der Fußgänger bereits mehr als die Hälfte der Fahrbahn überquert hatte, wurde er von der Opel-Fahrerin frontal erfasst. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei Kirn hat die Ermittlungen aufgenommen.



Bezüglich des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben machen können. Es werden insbesondere Hinweise zu dem möglicherweise entgegenkommenden und am Fußgängerüberweg anhaltenden PKW erbeten. Die Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.



