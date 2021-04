Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bingen, 27.04. Hennebergstraße, 12:30 Uhr. Ein 28-Jähriger stellte sein Mercedes-Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit diesem und fügte so einen erheblichen Schaden zu. Nach dem Unfall wurde die Unfallörtlichkeit augenscheinlich gereinigt, danach flüchtete der Unbekannte.

Bingen (ots). Bingen, 27.04., Hennebergstraße, 12:30 Uhr. Ein 28-Jähriger stellte sein Mercedes-Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit diesem und fügte so einen erheblichen Schaden zu. Nach dem Unfall wurde die Unfallörtlichkeit augenscheinlich gereinigt, danach flüchtete der Unbekannte. Um Hinweise auf den Flüchtigen wird gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell