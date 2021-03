Verkehrsunfall mit Personenschäden

Bingen (ots). Weiler b. Bingen, 01.03., L214, 12:11 Uhr. Ein 21-Jähriger befuhr die Stromberger Straße in Richtung Waldalgesheim. In Höhe der Verkehrsinsel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stieß erst gegen einen Bordstein und geriet daraufhin auf den Grünstreifen, wo es an einen Leitpfosten prallte. Hier kam das Fahrzeug einige Meter weiter zum Stehen. Der Fahrer stand unter Schock, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell