Verkehrsunfall mit Personenschaden – Vollsperrung

Eine in Richtung Monzingen fahrende 43-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem PKW Audi Q3 beim Überholen eines Pannenfahrzeugs auf die Gegenfahrspur und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden PKW Opel Vectra eines 33-jährigen Fahrzeugführers, welcher sich auf der Überholspur in Fahrtrichtung Martinstein befand.

Der Fahrer des Opel hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt und konnte sich glücklich schätzen, dass der Aufprall nicht komplett frontal, sondern leicht seitlich erfolgte.

Beide Fahrzeugführer waren alleine in ihren Fahrzeugen und wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Beide PKW wurden durch den Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.

Die B41 war im Bereich zwischen Martinstein und Monzingen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Merxheim umgeleitet.



