Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkohol

Am 04.10.2023 um 23:16 Uhr befuhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Alexander-Bretz-Straße in Richtung der Bahnhofstraße.

Beim Einbiegen in die Bahnhofstraße verlor der 29-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kam mit dem PKW in einem Zaun zum Stehen. Der 29-jährige wurde leicht verletzt. Nach ersten Behauptungen des 29-jährigen sollte sich der eigentliche Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Die Beweise verdichteten sich jedoch während der Unfallaufnahme vor Ort gegen den 29-jährigen, der zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein durchgeführter Test ergab 2,09 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der nicht mehr fahrbereite PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Den Fahrer erwartet nun mehrere Strafverfahren.



