Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Falschfahrer auf der B41 in Bad Kreuznach

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 84-jährige Fahrzeugführerin vom Europa-Kreisel (Anschlussstelle KH-Nord/Zentrum) in Bad Kreuznach entgegengesetzt auf die Fahrbahn der B41 der Fahrtrichtung BAB61 aufgefahren. Bei ihrer Fahrt in Richtung Kirn kommt es zunächst nach ca. 300 Metern zur leichten Kollision mit einem entgegenkommenden PKW, welcher daraufhin mit einem neben ihm fahrenden PKW kollidiert. Die falsch fahrende Fahrzeugführerin setzt ihre Fahrt fort.

Kurz vor der Auffahrt der L244 (Rüdesheim) kommt es daraufhin im Begegnungsverkehr zu einer weiteren Kollision. Hierbei kollidiert die Unfallverursacherin frontal mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen und wird dadurch schwer verletzt. Die unfallbeteiligten PKW-Insassen werden hierbei leicht verletzt und wie die Verursacherin in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wird der Führerschein der Unfallverursacherin sichergestellt.

Die B41 musste zur Verkehrsunfallaufnahme zeitweise in beide Fahrtrichtungen für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gegeben sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Tel. 0671 8811-0 oder per Mail (pibadkreuznach@polizei.rlp.de) zu melden.



