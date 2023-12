Verkehrsunfall mit Personenschaden B41 Umgehung Kirn

Am heutigen Sonntag, 01.10.2023 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW Fahrer die B41 von Hochstetten-Dhaun kommend in Richtung Idar-Oberstein.

An

der Umgehung Kirn kam er dann aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab

und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Durch die Freiwillige Feuerwehr musste

er sodann, mittels Technischem Gerät, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der

PKW-Fahrer wurde durch den Unfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die B41 kurzzeitig gesperrt werden. Der

beschädigte PKW wurde abgeschleppt und der Unfallverursacher in eine Krankenhaus

verbracht.



