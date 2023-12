Am 19.09.2023 kam es gegen 16:53 Uhr auf dem Zubringer zur B9 in Bingen-Büdesheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Unfallfahrzeug Foto: Polizeiinspektion Bingen

Die 38-jährige Fahrerin eines Kleinwagens war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich im dortigen Hang. Die Fahrerin und ihr 11-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der aufwendigen Bergung des Unfallfahrzeuges kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



