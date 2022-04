Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots).



Bingen, 26.04., Am Ockenheimer Graben, 07:32 Uhr. Zwei PKW fuhren hinter einem Sattelschlepper in Fahrtrichtung Kempten. Die 24-jährige Fahrerin des Sattelschleppers bremste und begann, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Die PKW setzten zwangsläufig ebenfalls zurück. Die 24-Jährige, die die Autos nicht bemerkt hatte, setzte weiter zurück und schob die Fahrzeuge einfach ineinander. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der direkte Nachfolge-Fahrer klagte über Rückenschmerzen durch den Aufprall. Der Fahrer des dritten Wagens vergaß vor Schreck, den Rückwärtsgang herauszunehmen, so dass das Auto in den Grünstreifen rollte. Beim Versuch, sein Fahrzeug aufzuhalten, verletzte er sich am Schienbein.



