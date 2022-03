Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots).



Bingen, 13.03., Mainzer Straße, 15:25 Uhr. Eine 57-Jährige und ihr Ehemann waren mit ihrem E-Bike aus Stadtmitte kommend unterwegs. Auf Höhe des Campingplatzes „Bauer Schorsch“ missachtete die Frau die Vorfahrt eines durch das Viadukt kommenden PKWs. Sie bremste so stark ab, dass sie mitsamt Fahrrad auf die rechte Seite fiel. Sie erlitt Verletzungen an Arm und Schulter, ihr Fahrradhelm hatte Schlimmeres verhindern können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell