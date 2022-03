Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots).



Gensingen, 07.03., L242, 10:46 Uhr. Die 86-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die L416. Beim Abbiegevorgang auf die L242 übersah sie einen herannahenden VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 86-Jährige wurde leicht am Knie verletzt, die jüngere Fahrerin (52) klagte über Rückenschmerzen. Beide wurden durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



