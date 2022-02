Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots).



Gensingen, 20.02., L400, 19:35 Uhr. Ein 19-Jähriger befuhr die L400 in Fahrtrichtung Gensingen. In Höhe der Gemarkung Gensingen überholte er ein Mofa und scherte aufgrund eines entgegenkommenden PKWs zu früh ein. Er kam mit seinem Außenspiegel an den Arm des 14-Jährigen Mofa-Fahrers, welcher daraufhin zum Sturz kam. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.



