Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gensingen, 02.02., Am Kieselberg, 16:55 Uhr. Zwei PKW fuhren hintereinander vom Handelshof-Parkplatz in Richtung L242. Der vordere VW Golf stoppte verkehrsbedingt, woraufhin ihm der zweite VW Golf auffuhr. Dessen Fahrerin erlitt ein leichtes Schleudertrauma und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell