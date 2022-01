Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots).



Grolsheim, 26.01., Willy-Brandt-Allee, 12:30 Uhr. Drei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Willy-Brandt-Allee. Auf Höhe eines Kreisels musste der Vorderste (ein Sattelzug mit Auflieger) verkehrsbedingt anhalten. Der sich dahinter befindliche PKW hielt ebenfalls an. Der Fahrer des hintersten (LKW-)Fahrzeugs war unaufmerksam und fuhr auf seinen Vordermann auf. Dieser wiederum wurde auf den Sattelzug geschoben. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der PKW-Fahrer wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein Krankenhaus gebracht.



