Verkehrsunfall mit Personenschaden

13.01., Waldalgesheim, 13:45 Uhr. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Seat Leon die Genheimer Straße und missachtete an der Kreuzung Frankenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Huyundai. In Folge des Aufpralls wurde das Huyundai-Fahrzeug über die Kreuzung auf ein Verkehrsschild geschleudert. Da alle Beteiligten über Schmerzen klagten, kamen sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



