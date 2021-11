Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 08.11. Saarlandstraße, 07:00 Uhr. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Opel Zafira in Richtung Innenstadt und wurde dabei von der 44-jährigen Fahrerin eines VW Polo übersehen.

Bingen (ots).



Bingen, 08.11., Saarlandstraße, 07:00 Uhr. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Opel Zafira in Richtung Innenstadt und wurde dabei von der 44-jährigen Fahrerin eines VW Polo übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten, wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Frau verletzte sich dabei an der Lippe und trug ein Schleudertrauma davon.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell