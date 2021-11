Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 02.11. Koblenzer Straße, 16:13 Uhr. Ein 17-Jähriger befuhr die B9 in Richtung Trechtingshausen.

Bingen, 02.11., Koblenzer Straße, 16:13 Uhr. Ein 17-Jähriger befuhr die B9 in Richtung Trechtingshausen. Kurz nach der Ortsausfahrt Bingerbrück durchfuhr er ein Schlagloch, geriet ins Schlingern und kam zu Fall. Ein nachfolgender Führer eines Leichtkraftrades bemerkte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Vordermann. Hierbei verletzte sich der Nachfolger und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



