Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 25.10., Globusallee, 17:30 Uhr. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads befuhr die L419, als der Fahrer einer Zugmaschine ihm die Vorfahrt nahm und nach links abbog. Der 17-Jährige musste in Folge stark abbremsen und kam daraufhin zu Fall. Der Fahrer der Zugmaschine setzte seine Fahrt ungerührt fort. Der Verunfallte trug leichte Verletzungen bei dem Sturz davon und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



