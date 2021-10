Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 05.10. Schmittstraße, 15:00 Uhr. Eine 81-jährige Radfahrerin fuhr in Richtung Gaustraße, als ein 74-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung diese übersah und ihr die Vorfahrt nahm.

Bingen (ots).



Bingen, 05.10., Schmittstraße, 15:00 Uhr. Eine 81-jährige Radfahrerin fuhr in Richtung Gaustraße, als ein 74-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung diese übersah und ihr die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell