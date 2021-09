Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots).



Bingen, 19.09., Saarlandstraße, 13:45 Uhr. Ein 35-Jähriger querte mit seinem Seat eine Kreuzung, missachtete dabei die Vorfahrt und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Fahrzeugführer erlitt einen Schock, ein Mitfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR.



