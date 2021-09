Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 13.07 Uhr ereignete sich in 55457 Gensingen auf der L242 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Der Verkehrsunfallverursacher befuhr mit seinem PKW die L242 von Gensingen kommend in Fahrtrichtung Dromersheim.

Der geschädigte Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW ebenfalls die L242 im Gegenverkehr. In Höhe der Einmündung der Alexander-Bretz-Straße möchte der Unfallverursacher in diese nach links einbiegen und übersieht dabei den bevorrechtigten Gegenverkehr. Es kommt zum Unfall. Bei der Kollision werden beide Fahrer der PKW verletzt, ein Mitinsasse des Unfallgeschädigten PKW erleidet einen Schock.

Die Fahrer der Fahrzeuge müssen in Krankenhäuser verbracht werden. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



