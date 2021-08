Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gensingen, 09.08. L400, 07:10 Uhr. Eine 28-Jährige befuhr die L400 in Richtung Sprendlingen mit ihrem Auto, als der Fahrer eines Transporters aus Richtung Ippesheim in eben diese Bundesstraße einbiegen wollte.

Bingen (ots). Gensingen, 09.08., L400, 07:10 Uhr. Eine 28-Jährige befuhr die L400 in Richtung Sprendlingen mit ihrem Auto, als der Fahrer eines Transporters aus Richtung Ippesheim in eben diese Bundesstraße einbiegen wollte. Beide Autos kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrer, leicht verletzt, gaben an, noch bei Grünlicht gefahren zu sein. Die Fahrerin ließ sich vorsorglich in ein Krankenhaus bringen. Bei einer Zeugenbefragung stellte sich im Nachgang heraus, dass die Ampel für den 67-jährigen auf Grün geschaltet war, so dass die Fahrerin bei Rotlicht eingefahren sein musste.



