Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots). Bingen, 18.07., FH Kreisel in FR Bingen, 16:00 Uhr. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Krad die B9 in Richtung Bingerbrück. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Bereifung stürzte der Mann. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Kraftrad schlug in die rechte Schutzplanke und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.



