Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots). Wolfsheim, L414, 12.07., 09:32 Uhr. Ein Mann fuhr mit seinem PKW in Richtung Vendersheim, als er aus bisher nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und einen Baum streifte. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach; der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.



