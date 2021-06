Am heutigen Sonntag, gegen 13:00 Uhr ereignete sich in der Naheweinstraße in Meddersheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Hierbei wollte ein 17-jähriger Rollerfahrer von der Straße „Unterm Flecken“ in die Naheweinstraße einbiegen. Dabei übersah er jedoch einen PKW der 34-jährigen vorfahrtsberechtigten Unfallbeteiligten und kollidierte mit dem PKW im Einmündungsbereich.

Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf insgesamt ca. 3500 Euro belaufen.



