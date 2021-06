Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots). Bingen, L417, 01.06., Drususbrücke, 18:45 Uhr. Ein Anrufer meldete einen Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Die 83-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen erstversorgt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.



