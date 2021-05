Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots). Wolfsheim, 26.05., L413, 21:41 Uhr. Eine 50-Jährige fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen L413 in Richtung Wolfsheimer Sender. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug drehte sich und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin konnten sich aus ihrem bereits qualmenden Unfallauto befreien. Sie wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 7.100 EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell