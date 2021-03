Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gensingen, 30.03. L 400, 13:04 Uhr. Ein 57-Jähriger stand mit seinem Citroen Berlingo an einer roten Ampel in Richtung Grolsheim.

Bingen (ots). Gensingen, 30.03., L 400, 13:04 Uhr. Ein 57-Jähriger stand mit seinem Citroen Berlingo an einer roten Ampel in Richtung Grolsheim. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün sprang, fuhr der Mann langsam an. Plötzlich kam hinter ihm ein Opel Astra (in gleicher Fahrtrichtung) angefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr auf den Citroen auf; es entstand ein leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin des Citroens wurden leicht verletzt.



