Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots). Bingen, 23.03., Beuchergasse, 09:30 Uhr. Ein Hundehalter spazierte mit seinem (nach eigenen Angaben) angeleinten Hund in der Oberen Grube, als ihm ein Müllfahrzeug entgegenkam. Der Fahrer bremste ruckartig ab, da er davon ausging, dass der Hund nicht angeleint und in Begriff war auf die Straße zu laufen. Durch das abrupte Bremsen stieß sich sein Kollege auf dem Trittbrett unglücklich das linke Knie an einem Metallteil des Lasters. Anschließend gerieten Fahrer und Hundehalter in Streit. Der verletzte Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er trug eine schwere Prellung am Knie davon und war nicht mehr arbeitsfähig.



