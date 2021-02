Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots). Trechtingshausen, B9, 03.02., 06:52 Uhr. Der 40-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die B9 in Richtung Trechtingshausen. Kurz hinter der Ortseinfahrt geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der Fahrerin eines Ford Fiesta zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die unschuldige 23-jährige Fahrerin wurde auf den ersten Blick nur leicht verletzt, klagte aber über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wieso der Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten war, konnte der noch ansprechbare Fahrer nicht erklären.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell