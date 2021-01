Bingen (ots). Bingen, 28.01., Saarlandstraße, 18:50 Uhr. Zeugen meldeten einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Sie beobachteten, wie ein 65-jähriger Fahrer mit seinem VW einen Fußgänger erfasste, der an einem Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn trat. Der 23-jährige Geschädigte rutschte über die Motorhaube und kam danach zu Fall. Er stand sichtlich unter Schock und klagte über Beinschmerzen; sagte aber, dass er weder Krankenwagen noch Polizei benötige. Der Fahrer nahm im Anschluss den jungen Mann in seinem Auto mit. Die Beamten trafen den Unfallverursacher später an der Unfallstelle an, nahmen seine Personalien auf und konnten feststellen, dass dieser fahrtüchtig war. Mit ihm zusammen suchten sie den Fußgänger zuhause auf. Er gab an, lediglich leichte Schürfwunden davon getragen zu haben. Er verzichtete auf das Hinzuziehen eines Krankenwagens.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Kontaktdaten anzeigen/ausblenden (#„ class=“contact-open mod-toggle-link event-trigger„ data-category=“contact-open„ data-action=“click„ data-label=“4824976)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell