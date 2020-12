Am Donnerstagabend wollte ein 52-jähriger BMW-Fahrer gegen 21:45 Uhr von der Straße „Im Wiesengrund“ nach rechts in die Naheweinstraße (L 232) einbiegen.

Hierbei übersah er einen von links auf der bevorrechtigten Naheweinstraße ankommenden Motorroller, so dass es zur Kollision kam, in deren Folge der 51-jährige Rollerfahrer stürzte. Er erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



