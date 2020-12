Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 09:20 Uhr

Bingen (ots). Trechtingshausen, 5.11., Mainzer Straße, 08:44 Uhr. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Opel Astra die B9 aus Bingen kommend in Richtung Trechtingshausen. Hier geriet er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Kia Venga zusammen. Die Fahrerin eines Opel Astra Sports Tourer, die sich hinter dem Kia befand, konnte gerade noch auf einen Grünstreifen ausweichen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.500 EUR.



