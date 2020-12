Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 11:00 Uhr

Bingen (ots). Bingen, Vorstadt Höhe Leitergasse, 5.10., 16:45 Uhr. Ein 17-Jähriger Kradfahrer befuhr die Binger Vorstadt von der Espenschiedstraße kommend in Richtung Fruchtmarkt, als ein 25-jähriger Fahrer sein Fahrzeug auf Höhe Leitergasse wendete und dabei das von rechts kommende Fahrzeug übersah. Es kam zum Zusammenstoß; der noch Minderjährige wurde dabei am Schienbein verletzt.



