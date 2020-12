Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 11:10 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 24.08., Espenschiedstraße, 07:20 Uhr. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem VW Arteon die Mainzer Straße in Richtung Bingerbrück, als ihm in Höhe des Stadtbahnhofs plötzlich eine Fußgängerin in die rechte Fahrzeugseite lief. Die 21-Jährige brach sich einen Zeh des rechten Fußes; außerdem erlitt sie mehrere Prellungen am Bein. An dem Fahrzeug kam es zu leichten Sachbeschädigungen. Aufgrund der großen Schmerzen wurde die junge Frau am Unfallort erstversorgt. Sie hatte beim Überqueren der Straße nicht gründlich genug geschaut.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell