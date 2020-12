Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:01 Uhr

Bingen (ots). Bingen, Gustav-Stresemann-Straße, 21.07., 14:01 Uhr. Eine amerikanische Familie stand mit ihrem Ford mitsamt Wohnwagenanhänger im Parkverbot eines Tankstellenparkplatzes, als der 48-jährige Fahrer eines Sattelschleppers gegen das Auto mit Anhänger fuhr. Es entstand nur ein leichter Sachschaden an den Fahrzeugen. Da sich jedoch die 15-jährige Tochter zum diesem Zeitpunkt im Anhänger befand, fiel sie zu Boden und wurde verletzt. Auch der 55-jährige Vater befand sich ebenfalls im Wohnanhänger. Er und seine Tochter wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.



